«Милан» - «Фиорентина». Смотреть онлайн

«Фиорентина», еще совсем недавно возглавлявшая турнирную таблицу Серии А, несколько ослабила хватку и в последних пяти матчах потерпела три поражения. «Милан» с Синишей Михайловичем продолжает поиски себя. С турнирной точки зрения едва ли какую-то из команд устроит ничейный результат, и те, и другие будут играть на победу, а значит, футбол обещает быть интересным.

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Начало встречи "Милан" - "Фиорентина" в 22:45, не пропустите!