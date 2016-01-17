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    «Милан» - «Фиорентина». Смотреть онлайн

    «Фиорентина», еще совсем недавно возглавлявшая турнирную таблицу Серии А, несколько ослабила хватку и в последних пяти матчах потерпела три поражения. «Милан» с Синишей Михайловичем продолжает поиски себя. С турнирной точки зрения едва ли какую-то из команд устроит ничейный результат, и те, и другие будут играть на победу, а значит, футбол обещает быть интересным.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Начало встречи "Милан" - "Фиорентина" в 22:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.01.2016 21:47
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