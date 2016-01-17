Маурисио: «Зенит» - суперклуб, очень рад приглашению»

Новоиспеченный полузащитник «Зенита» Маурисио рассказал о своих эмоциях от перехода в стан сине-бело-голубых.

— Во-первых, я очень рад тому, что меня пригласили в «Зенит». Это большая команда, которую я знаю очень давно, так что я очень рад. Постараюсь сделать все, чтобы помочь. Хочу поблагодарить «Зенит» — команду, которая дала мне такую возможность. Это суперклуб. И сейчас я хочу как можно скорее начать играть.

— Ваш контракт рассчитан на полгода. Понимаете, что проявлять себя нужно будет сразу же?

— Конечно, я понимаю, и уверен в том, что смогу своей работой показать, на что способен. Об этом не переживаю, сделаю все для команды, а потом посмотрим.

— С Халком, Данни, кем-то еще из «Зенита» вы уже знакомы, общались?

— Я уже 6 лет в России, поэтому постоянно играл против них, и на поле мы общались много раз, за полем — чуть реже. Конечно, это хорошо для меня, когда в команде есть те, кто общается по-португальски. Адаптация будет быстрой. Ну, и к тому же я чуть-чуть знаю русский. Так что это не проблема.