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    Маурисио: «Зенит» - суперклуб, очень рад приглашению»

    Новоиспеченный полузащитник «Зенита» Маурисио рассказал о своих эмоциях от перехода в стан сине-бело-голубых.

    — Во-первых, я очень рад тому, что меня пригласили в «Зенит». Это большая команда, которую я знаю очень давно, так что я очень рад. Постараюсь сделать все, чтобы помочь. Хочу поблагодарить «Зенит» — команду, которая дала мне такую возможность. Это суперклуб. И сейчас я хочу как можно скорее начать играть.

    — Ваш контракт рассчитан на полгода. Понимаете, что проявлять себя нужно будет сразу же?

    — Конечно, я понимаю, и уверен в том, что смогу своей работой показать, на что способен. Об этом не переживаю, сделаю все для команды, а потом посмотрим.

    — С Халком, Данни, кем-то еще из «Зенита» вы уже знакомы, общались?

    — Я уже 6 лет в России, поэтому постоянно играл против них, и на поле мы общались много раз, за полем — чуть реже. Конечно, это хорошо для меня, когда в команде есть те, кто общается по-португальски. Адаптация будет быстрой. Ну, и к тому же я чуть-чуть знаю русский. Так что это не проблема.

    Источник: ФК «Зенит»

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    17.01.2016 21:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 18 января 2016, 01:35

      Привет БАНКА ! НО зарплата!!)))

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 18 января 2016, 00:36

      успехов тебе Жозе!!!

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