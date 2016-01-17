АПЛ. «Сток Сити» и «Арсенал» голов не забили

В очередном матче 22 тура английской Премьер-лиги лондонский "Арсенал" и "Сток Сити" сыграли вничью. У обеих команд по ходу матча возникали хорошие возможности для взятия ворот, но публика, собравшаяся на "Британниа Стэдиум" голов так и не увидела.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 22-й тур

Сток Сити – Арсенал – 0:0 (0:0)