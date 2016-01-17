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    АПЛ. «Сток Сити» и «Арсенал» голов не забили

    В очередном матче 22 тура английской Премьер-лиги лондонский "Арсенал" и "Сток Сити" сыграли вничью. У обеих команд по ходу матча возникали хорошие возможности для взятия ворот, но публика, собравшаяся на "Британниа Стэдиум" голов так и не увидела.

    Чемпионат Англии. Премьер-лига. 22-й тур

    Сток Сити – Арсенал – 0:0 (0:0)

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.01.2016 21:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 17 января 2016, 21:09

      ОТличный шанс был выйти на чистое первое и обеспечить себе право на ошибку в следующем матче с Челси, но нет, мы лучше в следующем матче опустимся на 3-е место и будем рассказывать дальше, что у нас есть неплохие шансы не чемпионство....

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