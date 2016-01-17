АПЛ. «Сток Сити» и «Арсенал» голов не забили

ОТличный шанс был выйти на чистое первое и обеспечить себе право на ошибку в следующем матче с Челси, но нет, мы лучше в следующем матче опустимся на 3-е место и будем рассказывать дальше, что у нас есть неплохие шансы не чемпионство....
В очередном матче 22 тура английской Премьер-лиги лондонский "Арсенал" и "Сток Сити" сыграли вничью. У обеих команд по ходу матча возникали хорошие возможности для взятия ворот, но публика, собравшаяся на "Британниа Стэдиум" голов так и не увидела.
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 22-й тур