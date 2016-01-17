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    Серия А. «Ювентус» крупно переиграл «Удинезе», «Рома» поделила очки с «Вероной»

    В 20-м туре Серии А «Ювентус» на выезде не оставил шансов «Удинезе», забив в ворота хозяев четыре безответных мяча. «Рома» на своем поле не смогла добиться победы над «Вероной», «Болонья» и «Лацио» также не смогли выявить сильнейшего.

    Чемпионат Италии. Серия А. 20-й тур

    Удинезе (Удине) – Ювентус (Турин) – 0:4 (0:4)

    Голы: 0:1 – Дибала, 15; 0:2 – Хедира, 18; 0:3 – Дибала (пенальти), 26; 0:4 – Алекс Сандро, 42.

    Удаление: Ларанжера, 25.

    Рома (Рим) – Верона – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Наинголлан, 41; 1:1 – Паццини (пенальти), 61.

    Болонья – Лацио (Рим) – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Джаккерини, 2; 2:0 – Дестро, 18; 2:1 – Кандрева (пенальти), 71; 2:2 – Лулич, 76.

    Удаление: Масина, 69.

    Карпи – Сампдория (Генуя) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Лолло, 28; 1:1 – Корреа, 33; 2:1 – Мбакогу (пенальти), 55.

    Кьево (Верона) – Эмполи – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Палоски, 7; 1:1 – Тонелли, 47.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.01.2016 18:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 17 января 2016, 22:48

      Какие вопросы, ЮВЕ должен брать скудетто

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