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    «Кубань» увеличила цену за Мельгарехо

    Основной причиной вероятного срыва перехода полузащитника "Кубани" Лоренцо Мельгарехо в "Спартак" является повысившаяся внезапно стоимость игрока. Как сообщалось ранее, краснодарцы были готовы отпустить парагвайца за пять миллионов евро, однако теперь передумали и повысили его стоимость до десяти миллионов, что значительно осложнило переговоры с красно-белыми.

    "Кубань" хотела бы, чтобы игрок продолжил выступление за клуб, но при этом его переход в другую команду не является исключением. Что касается Мельгарехо, то сам он проявляет желание сменить команду.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.01.2016 18:46
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 января 2016, 10:33

      Вот что случается-когда армяшки приходят к руководству клубом-позор вам .

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 января 2016, 02:39

      За такие деньги не нужен

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 января 2016, 00:51

      Жадность фраера сгубила.

      0
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      Рейтинг: +4437

      sobaka120982 17 января 2016, 22:11

      У Кубани очередная распродажа))))

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 января 2016, 20:14

      Чёй-то вспомнилось, как Спартак Ващука покупал, всё доплачивал и переплачивал, а в итоге от игрока никакой существенной пользы.

      0
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      Рейтинг: +402

      Tri 17 января 2016, 20:08

      Кто нибудь другой купит, футболист он не плохой, в каком нибудь середняке бундеслиги не затерялся бы.

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 17 января 2016, 19:57

      Ну не хочет играть, зачем силой держать???
      Летом бесплатно в Спартак придет)))

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > REDWHITE_ 17 января 2016, 21:05

      Если бесплатно, то потом уже не в Спартак))

      -2
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      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 17 января 2016, 19:33

      Согласен! Пусть ловят фортуну со своим Мельгарехо в "сухую". Он стоит 5, но не евро больше.

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      Рейтинг: +286

      Igorello97 17 января 2016, 19:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кубань не ярмарка. Хотите купить, платите как следует.

      -11
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      Рейтинг: +16

      Нижегородский рыболо > Igorello97 17 января 2016, 19:27

      Мельгарехо не стоит 10 миллионов, так как он не играет на одном уровне даже целый сезон, только в этом он выстрелил, не факт что он скатится до предыдущего своего состояния. Спартак Промеса купил за 10, так что лучше найти другого игрока выше классом

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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус > Нижегородский рыболо 17 января 2016, 19:33

      да тем более у него контракт заканчивается

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Igorello97 17 января 2016, 20:17

      Кубань - не ярмарка, Кубань - почти распродажа в связи с ликвидацией (конечно, не дай Бог)

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