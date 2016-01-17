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    Тренер ЦСКА: «Игроки отлично справляются с большими нагрузками»

    Тренер ЦСКА по физподготовке Паулино Гранеро рассказал, как проходит испанский сбор команды, отметив, что игроки с честью выдерживают большие физические нагрузки.

    «Нагрузки велики, но футболисты с честью их выдерживают. Все полностью выполняют работу, несмотря на то что накопилась определенная усталость. Это вполне естественно на фоне таких нагрузок. Они необходимы, игроки это прекрасно понимают. Слышали, что вчера сказал Диего Симеоне на одном из испанских телеканалов? "Талант без каждодневной серьезной работы ничего не значит". Я полностью согласен с главным тренером "Атлетико", – сказал Гранеро.

    Источник: Бобсоккер

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    17.01.2016 18:19
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