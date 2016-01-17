Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» оценил Ромуло в четыре миллиона

    Источники в Бразилии сообщают, что «Сан-Паулу» обратился в «Спартак» по поводу приобретения хавбека Ромуло. Красно-белые не против отпустить игрока и просят за него четыре миллиона евро. Соглашение полузащитника с московским клубом рассчитано до середины 2017-го года, поэтому бразильская сторона не имеет права вести переговоры с футболистом в обход клуба. Отмечается, что при этом «Сан-Паулу» будет пытаться убедить руководство «Спартака» досрочно разорвать контракт с Ромуло, чтобы он смог перебраться в бразильский клуб на правах свободного агента

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.01.2016 17:59
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 17 января 2016, 18:43

      норм. цена

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 января 2016, 18:21

      Бразилы, как правило, втридорого продают, но вот покупать любят со скидкой, в рассрочку и желательно со списанием невыплаченного долга.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11