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    «Реал» может расстаться с Кроосом ради приобретения Кавани

    "Реал" очень хочет видеть в своих рядах нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани, который в последнее время выражает недовольство своим положением в парижском клубе. Ради приобретения уругвайца «сливочные» готовы расстаться с хавбеком Тони Кроосом, местом продолжения карьеры которого может стать "Манчестер Юнайтед". Сумма вероятной сделки между мадридцами и английским клубом оценивается в 52 миллиона евро.

    В нынешнем сезоне Кавани появлялся на поле в 26-ти матчах и отметился 13-ю забитыми мячами. Кроос провел 22 поединка, сделав семь результативных передач.

    Источник: A Bola

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    17.01.2016 15:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 17 января 2016, 21:31

      Что вы несете?

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    • ...
      Рейтинг: +1608

      кто там 17 января 2016, 15:54

      что за бред. полузащитника на напа. не логичнее ли в таком случае оператора продать

      0
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