Перейра может перебраться в «Интер» в обмен на Гуарина

"Интер" проявляет желание видеть в своих рядах полузащитника "Ювентуса" Роберто Перейру. Сообщается, что в сделку может быть включен хавбек «нерадзурри» Фреди Гуарин, который уже длительное время входит в сферу интересов туринского клуба. Тем не менее, «старой синьоре» придется приложить усилия, чтобы переманить к себе колумбийца, имеющего весьма выгодное предложение от одного из китайских клубов.

В этой Серии А Гуарин сыграл 16 поединков, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Перейра провел в составе «Ювентуса» семь матчей в нынешнем чемпионате Италии и отметился одним результативным пасом.