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    Перейра может перебраться в «Интер» в обмен на Гуарина

    "Интер" проявляет желание видеть в своих рядах полузащитника "Ювентуса" Роберто Перейру. Сообщается, что в сделку может быть включен хавбек «нерадзурри» Фреди Гуарин, который уже длительное время входит в сферу интересов туринского клуба. Тем не менее, «старой синьоре» придется приложить усилия, чтобы переманить к себе колумбийца, имеющего весьма выгодное предложение от одного из китайских клубов.

    В этой Серии А Гуарин сыграл 16 поединков, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Перейра провел в составе «Ювентуса» семь матчей в нынешнем чемпионате Италии и отметился одним результативным пасом.

    Источник: Sport Mediaset

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    17.01.2016 14:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +47

      89388900185 17 января 2016, 15:35

      ПО БЫСТРЕЕ БЫ ПРОДАЛИ БЫ ЭТОГО ДУБА

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