Де Хеа: «Хочу стать для «МЮ» тем же, кем были Шмейхель и ван дер Сар»

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа признался, что хочет стать для клуба такой же легендой, какими для манкунианцев являются Петер Шмейхель и Эдвин ван дер Сар.

«Я счастлив в "МЮ", доволен, и у меня есть вера в команду. Шмейхель и ван дер Сар – одни из лучших голкиперов в истории АПЛ, легенды клуба. Мне хочется добиться того же. Поначалу в Англии было непросто, а временами меня даже посещали мысли о возвращении в Испанию, но я продолжал упорно работать. И боролся, много боролся», – отметил Де Хеа.

В нынешнем чемпионате Англии испанец провел 17 матчей, в которых пропустил 18 голов.