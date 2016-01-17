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    Де Хеа: «Хочу стать для «МЮ» тем же, кем были Шмейхель и ван дер Сар»

    Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа признался, что хочет стать для клуба такой же легендой, какими для манкунианцев являются Петер Шмейхель и Эдвин ван дер Сар.

    «Я счастлив в "МЮ", доволен, и у меня есть вера в команду. Шмейхель и ван дер Сар – одни из лучших голкиперов в истории АПЛ, легенды клуба. Мне хочется добиться того же. Поначалу в Англии было непросто, а временами меня даже посещали мысли о возвращении в Испанию, но я продолжал упорно работать. И боролся, много боролся», – отметил Де Хеа.

    В нынешнем чемпионате Англии испанец провел 17 матчей, в которых пропустил 18 голов.

    Источник: Skysports

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    17.01.2016 14:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 января 2016, 02:38

      Что же так стремился перейти в Реал?

      0
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      Рейтинг: +1969

      Niko 17 января 2016, 20:28

      тогда надо оставаться и работать!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 17 января 2016, 17:28

      Как же он добьётся этого перейдя в Реал?

      0
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      Рейтинг: +34

      VлAд > Alek7183 17 января 2016, 20:20

      Ну, с баном Реала на трансферы с лета у него время есть. Сомневаюсь, что перейдёт в это окно

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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > VлAд 18 января 2016, 20:18

      Ох, да, немного позабыл о "бане", но всё равно только что собирался уйти и одновременно желает стать легендой клуба мне это непонятно.

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