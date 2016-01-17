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    Де Лаурентис: «Стоимость Игуаина как и прежде составляет 94 миллиона»

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что потенциальным покупателям придется выложить за форварда команды Гонсало Игуаина 94 миллиона евро. По его словам, цена на аргентинского голеадора остается неизменной.

    «Игуаин до сих пор стоит 94 миллиона евро, ровно столько прописано в качестве отступных в его контракте. Я выбрал эту сумму, так как мне известны возможности футболистов. Посмотрите –Игуаин уже забил 20 мячей.

    Наш отрыв от «Интера» теперь составляет четыре очка. Это, несомненно, хорошо. Но более опасным соперником я считаю «Ювентус», имеющий громадный чемпионский опыт. А «Интеру» еще нужно справиться со своими проблемами», – сказал Де Лаурентис.

    На данный момент "Наполи" имеет на пять очков и на одну игру больше, чем у "Ювентуса", который располагается на третьем месте в таблице с 39-ю очками в активе.

    Источник: Football Italia

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    17.01.2016 13:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 января 2016, 18:00

      Короче, не продаётся, почти.

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 17 января 2016, 17:59

      Де Лаурентис чудак еще тот... за Игуаина полтишок никто не даст о каких 94 идет речь?!

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > АртурZaСМ 17 января 2016, 18:00

      Это такой амбарный замок, ага.

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      Рейтинг: +70

      Schmitt 17 января 2016, 13:34

      не больше 35

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      Рейтинг: +22

      mlkritskiy > Schmitt 17 января 2016, 17:14

      да ладно. Он с 11 года минимум за сезон 15 голов забивает. Он минимум 60 стоит, как по мне..

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