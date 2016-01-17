Де Лаурентис: «Стоимость Игуаина как и прежде составляет 94 миллиона»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что потенциальным покупателям придется выложить за форварда команды Гонсало Игуаина 94 миллиона евро. По его словам, цена на аргентинского голеадора остается неизменной.

«Игуаин до сих пор стоит 94 миллиона евро, ровно столько прописано в качестве отступных в его контракте. Я выбрал эту сумму, так как мне известны возможности футболистов. Посмотрите –Игуаин уже забил 20 мячей.

Наш отрыв от «Интера» теперь составляет четыре очка. Это, несомненно, хорошо. Но более опасным соперником я считаю «Ювентус», имеющий громадный чемпионский опыт. А «Интеру» еще нужно справиться со своими проблемами», – сказал Де Лаурентис.

На данный момент "Наполи" имеет на пять очков и на одну игру больше, чем у "Ювентуса", который располагается на третьем месте в таблице с 39-ю очками в активе.