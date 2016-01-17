Гордеев: «Важно самим научиться говорить веское слово на футбольном поле»

Главный тренер "Мордовии" Андрей Гордеев в интервью Stolica-S заявил, что его подопечным важно научиться говорить веское слово на футбольном поле.

– На ваш взгляд, весенняя часть турнира для саранской команды сложнее, чем осенняя?

– Вы знаете, не надо заглядывать в календарь! Я и ребятам всегда так говорю. Перед игрой все команды находятся в равных условиях. По крайней мере, именно так нужно себя настраивать. Отыграв матч, надо проанализировать, чего именно не хватило, и, перевернув страницу, идти дальше. Нужно отталкиваться от своих действий. Важно самим научиться говорить веское слово на футбольном поле. Если мы это сделаем, все будет нормально.