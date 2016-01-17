Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гордеев: «Вынуждены начинать подготовку в Саранске, но потом будем работать на базе «Лацио»

    Главный тренер "Мордовии" Андрей Гордеев в интервью Stolica-S рассказал о ходе подготовки его команды ко второй части сезона в РФПЛ.

    Клубы Премьер-лиги один за другим отправляются за границу. «Мордовия» же первые сборы проведет в заснеженном Саранске…

    – Безусловно, мы оказываемся не в выигрышном положении, но что поделаешь, сегодняшняя ситуация складывается именно таким образом. Рассматривались и варианты с зарубежьем, но все-таки мы вынуждены начинать подготовку в Саранске. Используем домашние условия. Будем тренироваться на искусственном покрытии стадиона «Старт», где, к счастью, установлен газон с подогревом. Также будем заниматься в тренажерном зале и манеже. Но в основном, конечно, на открытом стадионе. Надеюсь, погода нас не сильно разочарует. В целом первые сборы направлены на то, чтобы привести ребят в чувство после длительного отпуска, выполнить приличный объем аэробной работы. А 25 января, если получится, проведем спарринг. Не удастся найти соперника, организуем двусторонку. Вот такие планы на ближайшие две недели.

    –​ Зато потом команда отправится в теплую Италию…

    – Да, будем готовиться на базе римского «Лацио», в двухстах километрах от итальянской столицы. Кстати, неплохое местечко, адаптировано именно под межсезонные сборы и тренировочные занятия. В ходе этого подготовительного этапа планируем провести три контрольных матча. Соперников пока назвать не могу, работа в этом направлении еще ведется. Но организаторы обещают спарринги с качественными итальянскими командами. Так что мы должны сработать весьма продуктивно.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.01.2016 09:48
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 января 2016, 11:52

      Удачи!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11