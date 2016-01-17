«Сток Сити» – «Арсенал». Онлайн-трансляция

"Сток Сити" в нынешнем сезоне снял скальп не с одного лидера, поэтому высокая позиция "гончаров" в турнирной таблице АПЛ никого не должна удивлять. Удастся ли им уложить на лопатки "Арсенал"? "Канониры" в последних трех турах не знают горечи поражений и могут продолжить успешную серию.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Сток Сити" – "Арсенал". Начало в 19:15, не пропустите!