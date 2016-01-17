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    Витсель: «В детстве нравился «МЮ», но сейчас у меня нет любимой команды в АПЛ»

    Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель рассказал о своих клубных пристрастиях.

    –​ Вы когда-то в интервью говорили, что ваша любимая команда –​ «Манчестер Юнайтед». Вам она до сих пор больше всех нравится?

    – Да, мне «Юнайтед» очень нравились в детстве. Сейчас я не такой страстный фанат. Если я вижу игру по ТВ, я не побегу и не начну смотреть. А раньше я всегда так делал.

    В английской Премьер-лиге много игроков из сборной Бельгии. Вы следите за их успехами?

    – Конечно, слежу. В том же «Юнайтед» играет Маруан Феллаини. Я всегда смотрю «Тоттенхэм», когда вижу, что играет Насер Шадли или Ян Вертонген. То же самое – с Эденом Азаром и Тибо Куртуа в «Челси». Я стараюсь смотреть матчи, в которых принимают участия бельгийские игроки. Но у меня больше нет любимой команды в Премьер-лиге.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    17.01.2016 07:01
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