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    Орлов: «Мутко сказал, что будет пять легионеров, поэтому «Зениту» нужны все способные российские игроки»

    Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своим видением трансферной политики «Знеита».

    «Думаю, Оздоев нужен «Зениту». Сине-бело-голубым нужны все способные игроки, которые есть в России. Потому что Мутко же сказал, что будет пять легионеров. Пять. Понимаете? В свое время игроки со всей России пришли в «Спартак», и эта команда стала лучшей под руководством Романцева. Потому что через «Спартак» можно было уйти за границу. Вот и все. А человек ищет где лучше. И никуда от этого не уйдешь. И сегодня вот этот патриотизм, что «я останусь в своей команде»…» – сказал Орлов.

    Также комментатор сказал, что понимает желание Александра Кокорина покинуть «Динамо».

    «Я, например, Кокорина понимаю. «Динамо» на 11-м месте, если я не ошибаюсь. Как ему попасть в Лигу чемпионов? Или даже в Лигу Европы? Ему не попасть, а годы у него идут, он хочет играть. И что у него за партнеры остались в «Динамо»? «Динамо» развалилось как организация, они не состоятельны. Поэтому чего держаться за «Динамо»? У них все рушится. Если бы в «Зенит» пришел Жирков, кстати, вот реально это было бы усиление команды. Оздоев – не знаю. А вот если бы Жирков пришел зимой, это было бы усиление».

    Источник: «Эхо Москвы»

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    17.01.2016 01:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 января 2016, 23:29

      "Сине-бело-голубым нужны все способные игроки, которые есть в России."
      Ага у всех клубов игроков купите, создайте 16-ть зенитов и пусть играют в свой зенитовский чемпионат. )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 17 января 2016, 15:45

      Это что, застольная речь Гены в новогоднюю ночь? Порою стыдно становится, что в одном городе живём

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      alladin13 17 января 2016, 13:05

      Везде МуДко! Позовите Вия!

      0
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      Рейтинг: +272

      Inks 17 января 2016, 11:47

      Пусть лучше введут лимит на олигофренов в Правительстве!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 17 января 2016, 08:05

      своих надо растить, а не побираться по другим клубам, как бомжи

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 17 января 2016, 02:36

      mudko разваливает наш чемпионат

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