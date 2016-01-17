Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Серия А. «Наполи» одержал волевую победу над «Сассуоло» и укрепил лидерство в чемпионате

    В матче 20-го тура Серии А «Наполи» обыграл «Сассуоло» – 3:1. Первый мяч в этой встрече был забит уже на третьей минуте, когда Фальчинелли реализовал пенальти и вывел гостей вперед. Однако еще в первом тайме «Наполи» сумел не только отыграться, но и установить победный счет усилиями Кальехона и Игуаина. Точку в матче поставил тот же Игуаин, забивший третий гол неаполитанцев в концовке игры.

    Таким образом, «Наполи» по-прежнему лидирует в чемпионате Италии и опережает «Интер» уже на четыре очка.

    Чемпионат Италии. Серия А. 20-й тур

    Наполи – Сассуоло – 3:1 (2:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Фальчинелли (с пенальти), 3; 1:1 – Кальехон, 19; 2:1 – Игуаин, 42; 3:1 – Игуаин, 90.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.01.2016 00:44
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11