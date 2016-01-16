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    Гордеев: «Вряд ли кого-то сможем подписать»

    Главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев в интервью Stolica-S заявил, что состав клуба не претерпит кардинальных изменений.

    — Все ли игроки прошлогоднего состава приедут на первые сборы?

    — Да, за исключением португальца Янника Джало, у которого истек срок арендного соглашения.

    — Уход Джало — серьезная потеря для «Мордовии?

    — Конечно, ведь Джало — игрок хорошего уровня. Но срок аренды завершился, и мы вынуждены попрощаться с ним. Мы благодарны ему за сотрудничество. Будем использовать имеющийся внутренний резерв. При этом, повторяю, в составе не произойдет кардинальных изменений.

    — Значит, мы не увидим новичков на первых сборах?

    — Работа в этом направлении ведется, но, учитывая финансовые возможности клуба, вряд ли кого-то сможем подписать. С кем начинали путь, с теми ребятами, скорее всего, и придется исправлять ситуацию. Изменения в составе, конечно, возможны, но исходные данные пока такие, – сказал Гордеев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2016 22:46
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