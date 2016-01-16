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    АПЛ. «Лестер» сыграл вничью с «Астон Виллой» и возглавил таблицу

    В матче 22-го тура «Лестер» и «Астон Вилла» сыграли вничью – 1:1. Счет в игре открыл Оказаки, а вскоре после этого отличную возможность упрочить преимущество своей команды упустил Марез, который не забил пенальти. Отыграться «Астон Вилле» позволил точный удар Жестеде.

    Таким образом, «Лестер» вернулся на первую строчку в таблице и на одно очко опережает «Манчестер Сити» и «Арсенал», который еще не сыграл свой матч в этом туре.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

    Астон Вилла – Лестер – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Оказаки, 29; 1:1 – Жестеде, 75.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2016 22:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +23

      Jpen4er 16 января 2016, 23:48

      а ведь могли выиграть и уйти в небольшой отрыв
      пенальти не забили, да и моментов нормально было
      но все равно круто конечно))

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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 16 января 2016, 22:31

      Глоров АПЛ как якобы лучшей лиги мира надо заставить пересматривать этот футбол хотя бы раз в неделю. Отсутствие разницы в классе между первой и последней командами, которое декларируется этими глорами как достоинство АПЛ, на самом деле - отсутствие класса.

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