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    Серия А. Иммобиле в своем дебютном матче помог «Торино» одолеть «Фрозиноне»

    В матче 20-го тура Серии А «Торино» оказался сильнее «Фрозиноне» – 4:2. Первый гол у победителей забил Чиро Иммобле, для которого эта игра была дебютной в футболке туринцев. Кроме него, в составе «Торино» отличились сделавший дубль Белотти и Бенасси. За «Фрозиноне» забивали Саммарко и отметившийся автоголом Авелар.

    Чемпионат Италии. Серия А. 20-й тур

    Торино – Фрозиноне – 4:2 (3:1)

    Голы: 1:0 – Иммобиле (с пенальти), 9; 1:1 – Саммарко, 33; 2:1 – Белотти, 37; 3:1 – Белотти, 41; 3:2 – Авелар (в свои ворота), 74; 4:2 – Бенасси, 82.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2016 21:54
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