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    Мартинес: «Я зол, очень зол»

    Главный тренер «Эвертона» Роберто Мартинес поделился эмоциями после матча 22-го тура АПЛ против «Челси» (3:3). Лондонцы сравняли счет на восьмой добавленой минуте.

    «Я зол, очень зол. Там был чистый офсайд, и он должен был быть зафиксирован. Мало того, команды переиграли 50 секунд сверх положенного времени. Этому нет объяснения. Это большая ошибка», – сказал Мартинес.

    Источник: BBC

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    16.01.2016 20:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 16 января 2016, 22:36

      Судья почувствовал, что Челси может забить и не свистел пока не забили (о таких мелочах как офсайт речь не идет, когда на кону Roman empire). Меня всегда поражают наши апологеты отмены лимита и критики роснедофута, когда берутся рассуждать о гнусности грязной российской премьер-лиги и в пример приводят Англию и Испанию. Вот где все по чесноку-то!

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 16 января 2016, 21:26

      Вытянули судьи этих недофутболистов, печалька конечно,но с такой игрой челси даже в лигу Европы не попадет

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