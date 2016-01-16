Мартинес: «Я зол, очень зол»

Главный тренер «Эвертона» Роберто Мартинес поделился эмоциями после матча 22-го тура АПЛ против «Челси» (3:3). Лондонцы сравняли счет на восьмой добавленой минуте.

«Я зол, очень зол. Там был чистый офсайд, и он должен был быть зафиксирован. Мало того, команды переиграли 50 секунд сверх положенного времени. Этому нет объяснения. Это большая ошибка», – сказал Мартинес.