Мартинес: «Я зол, очень зол»

Судья почувствовал, что Челси может забить и не свистел пока не забили (о таких мелочах как офсайт речь не идет, когда на кону Roman empire). Меня всегда поражают наши апологеты отмены лимита и критики роснедофута, когда берутся рассуждать о гнусности грязной российской премьер-лиги и в пример приводят Англию и Испанию. Вот где все по чесноку-то!
Главный тренер «Эвертона» Роберто Мартинес поделился эмоциями после матча 22-го тура АПЛ против «Челси» (3:3). Лондонцы сравняли счет на восьмой добавленой минуте.
«Я зол, очень зол. Там был чистый офсайд, и он должен был быть зафиксирован. Мало того, команды переиграли 50 секунд сверх положенного времени. Этому нет объяснения. Это большая ошибка», – сказал Мартинес.