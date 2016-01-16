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    Чемпионшип. «Миддлсбро» уступил «Бристоль Сити» и другие результаты

    В матче 27-го тура Чемпионшипа «Миддлсбро» проиграл «Бристоль Сити» со счетом 0:1. Автором гола стал Бернс.

    В других встречах тура «Блэкберн» уступил «Брайтону», «Вулверхэмптон» проиграл «Кардиффу», «Дерби» был разгромлен «Бирмингемом», «Ипсвич» и «Престон» сыграли вничью, «Милтон» обыграл «Рединг», «Ноттингем» разгромил «Болтон», «Ротерхэм» крупно проиграл «КПР», «Хаддерсфилд» и «Фулхэм» разошлись миром, «Халл» уничтожил «Чарльтон».

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 27-й тур

    Блэкберн – Брайтон – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Замора, 3.

    Бристоль Сити – Миддлсбро – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Бернс, 90.

    Вулверхэмптон – Кардифф – 1:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Нун, 28; 0:2 – Нун, 36; 1:2 – Зиро, 40; 1:3 – Роллс, 48.

    Дерби – Бирмингем – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Робинсон, 59; 0:2 – Глисон, 74; 0:3 – Кифтенбелд, 80.

    Ипсвич – Престон – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Джонсон, 7; 1:1 – Мерфи, 38.

    Милтон – Рединг – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Уолш, 78.

    Ноттингем – Болтон – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Оливейра (с пенальти), 12; 2:0 – Берк, 16; 3:0 – Уорд, 83.

    Удаление: Амос, 11.

    Ротерхэм – КПР – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Хойлетт, 52; 0:2 – Филлипс, 54; 0:3 – Полтер, 90.

    Хаддерсфилд – Фулхэм – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – МакКормак, 2

    Халл – Чарльтон – 6:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Эрнандес, 9; 2:0 – Эрнандес, 16; 3:0 – Шодграсс, 33; 4:0 – Эрнандес, 39; 5:0 – Диаме, 58; 6:0 – Хэйден, 80.

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2016 20:29
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