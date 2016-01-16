Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ломбертс: «Когда вытащили шар с «Бенфикой», сказал: «Ну вот, опять!»

    Защитник "Зенита" Николас Ломбертс поделился мнением о предстоящем противостоянии с "Бенфикой" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Теперь мы снова играем с «Бенфикой», уже в третий раз. Где вы смотрели за жеребьевкой и как отреагировали?

    – Я уже отдыхал, поэтому просто смотрел на телефоне в прямом эфире. И когда вытащили шар, сказал себе: «Ну вот, опять!» Это же уже в 4-й или 5-й раз Португалия. Ничего нового!

    Давайте представим, что мы пройдем «Бенфику», «Рома» –​ «Реал», и мы встретимся в четвертьфинале. Как это будет?

    – О, это будет невероятно! Ну, предсказывать и гадать в таких случаях бесполезно. Так что будем надеяться, что они пройдут «Реал», мы встретимся, а играть против тех, кого ты знаешь, всегда особенное ощущение. Он будет мотивирован, а мы – еще больше.

    –​ Что думаете о «Бенфике»? Виллаш-Боаш сказал, что ответный матч на своем поле –​ большое преимущество. Согласны, что для российского клуба это преимущество вдвойне?

    – Я думаю, это преимущество для любого клуба. Да, мы можем сыграть вничью или одержать минимальную победу в первой встрече, а затем добиться необходимого результата уже в Петербурге. Конечно, возможно, будет холодно, мы к этому привычны, и это – наше преимущество.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.01.2016 18:33
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11