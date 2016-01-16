Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Промес: «У «Спартака» хорошие шансы быть в тройке»

    Полузащитник "Спартака" Квинси Промес заявил, что красно-белые имеют хорошие шансы попасть в тройку сильнейших по итогам сезона в РФПЛ.

    –​ "Спартак" занимает четвертое место в таблице. Что дает вам надежду, что поднимитесь повыше?

    – Просто надеюсь на успешное завершение чемпионата. У нас хорошие шансы быть в тройке, а на каком месте – узнаете в мае.

    В Москве морозы, снег. Как переносите нашу погоду?

    – Спокойно, я люблю снег. Москва в белом прекрасна. Но вот только в футбол играть тяжело, поэтому мы и уезжаем на сборы в теплые страны.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.01.2016 16:50
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +66

      Possible 16 января 2016, 23:17

      такие эксперты диванные тут сидят !Глоры несчастные

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 января 2016, 18:54

      Лучший бомбардир нашего чемпионата-прав.Так и будет,кто бы что бы снизу не скулил бы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      cruiff 16 января 2016, 17:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      С Аленичевым-то? Ну разве что во второй тройке.

      -5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11