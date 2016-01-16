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    Орлов: «Виллаш-Боашу сейчас незачем идти в «Порту»

    Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал возможный уход главного тренера "Зенита" Андре Виллаш-Боаша в "Порту".

    "Тема ухода Андре Виллаш-Боаша в "Порту" зимой рождена нашими коллегами. Они сидят и прикидывают: "Вот эти могут еще два миллиона дать". Кто? Какие два миллиона? Виллаш-Боашу сейчас незачем идти в "Порту". Они могут не выиграть первое место в чемпионате Португалии, они уже вылетели из Лиги чемпионов… Он отрабатывает в "Зените" контракт и не маленький. Если он уйдет, кто должен платить неустойку? Неприлично бросить команду, которую вывел в плей-офф, и чисто со спортивной стороны, что Виллаш-Боаш, конечно, понимает.

    Нет, раз он начал первую подготовительную неделю в Катаре по составленному им самим плану – значит, для себя все решил. Иначе ушел бы прямо из отпуска, не возвращаясь в Петербург. Если он уйдет, кто будет за него выполнять его программу? Сколько искусственных интриг создается! Я про Жиркова сказал месяца полтора назад, если не больше. Сколько людей на меня обрушилось! Сегодня читаю прессу – многие начинают понимать: да, Жирков пригодился бы "Зениту". И Кокорин нужен "Зениту". Но "Зенит" хочет получить его бесплатно. Если Кокорин пожелает – может повторить путь Дзюбы", – заявил Орлов.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.01.2016 15:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 января 2016, 18:56

      И Жиркова,и Кокорина и Денисова всех в Зенит

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