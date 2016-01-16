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    Юран: «Уход Мовсисяна не является потерей для «Спартака»

    Бывший игрок "Спартака" Сергей Юран прокомментировал переход на правах аренды в "Реал Солт-Лейк" нападающего красно-белых Юры Мовсисяна.

    "Уход Юры Мовсисяна – не потеря для «Спартака». Трудно вспомнить, когда он нормально сыграл в последний раз. Год назад? Игрок постоянно травмирован, к тому же так и не смог вернуться на прежний уровень. Мовсисян неплохой нападающий, и хотелось бы, чтобы возвращение в «Реал Солт-Лейк» стало перезагрузкой его карьеры. Но все будет зависеть от того, насколько быстро он восстановится от травмы", – отметил Юран.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.01.2016 13:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 января 2016, 15:02

      Хоть раз с этим специалистом сра-ным -но соглашусь.

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