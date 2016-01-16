Юран: «Уход Мовсисяна не является потерей для «Спартака»

Бывший игрок "Спартака" Сергей Юран прокомментировал переход на правах аренды в "Реал Солт-Лейк" нападающего красно-белых Юры Мовсисяна.

"Уход Юры Мовсисяна – не потеря для «Спартака». Трудно вспомнить, когда он нормально сыграл в последний раз. Год назад? Игрок постоянно травмирован, к тому же так и не смог вернуться на прежний уровень. Мовсисян неплохой нападающий, и хотелось бы, чтобы возвращение в «Реал Солт-Лейк» стало перезагрузкой его карьеры. Но все будет зависеть от того, насколько быстро он восстановится от травмы", – отметил Юран.