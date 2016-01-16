Хиддинк: «Косту любят провоцировать, но он должен уметь справляться с этим»

Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк считает, что нападающий "аристократов" Диего Коста должен уметь справляться с провокациями со стороны соперников.

"Он играет на грани, но и противники тоже. Они его провоцируют: ты замечаешь мелкие детали, мелкие тычки в него, так что это все взаимно. Но как бы то ни было, он должен себя контролировать. Хоть за рамки он и не выходил, он был на грани – во всех смыслах слова.

Его любят провоцировать, но и он должен учиться справляться с этим. И судья тоже должен иметь это в виду. Я же всегда буду защищать своих игроков", – отметил Хиддинк.