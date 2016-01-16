Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хиддинк: «Косту любят провоцировать, но он должен уметь справляться с этим»

    Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк считает, что нападающий "аристократов" Диего Коста должен уметь справляться с провокациями со стороны соперников.

    "Он играет на грани, но и противники тоже. Они его провоцируют: ты замечаешь мелкие детали, мелкие тычки в него, так что это все взаимно. Но как бы то ни было, он должен себя контролировать. Хоть за рамки он и не выходил, он был на грани – во всех смыслах слова.

    Его любят провоцировать, но и он должен учиться справляться с этим. И судья тоже должен иметь это в виду. Я же всегда буду защищать своих игроков", – отметил Хиддинк.

    Источник: ФК «Челси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.01.2016 13:10
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11