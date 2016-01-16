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    Онопко: «Видно, что наши подопечные поддерживали форму во время каникул»

    Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о том, как проходит подготовка армейцев на сборе в Кампоаморе.

    "Практически все ребята уже находятся в хороших для данного отрезка сборов физических кондициях. Видно, что наши подопечные поддерживали форму во время каникул. И уровень борьбы в мини-матчах, и то, как они выполняют другие упражнения – все говорит о том, что футболисты справляются с нагрузкой. Примерно в эти дни наступает период интенсивных мышечных болей, но здесь, в Кампоаморе, у нас есть все для того, чтобы в полном объеме проводить необходимые восстановительные мероприятия", – заявил Онопко.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    16.01.2016 13:00
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