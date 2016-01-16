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    Азар пропустит матч против «Эвертона»

    Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк сообщил, что полузащитник Эден Азар пропустит матч 22-го тура АПЛ против «Эвертона».

    "Единственный, кто не может играть, это Эден Азар, хотя на тренировках он и работает на поле. Я надеюсь, на неделе у него будут уже полноценные занятия, и тогда мы сможем решить, готов ли он присоединиться к нам во встрече с "Арсеналом" в следующие выходные.

    Нам надо быть осторожными, поскольку мы не хотим очередного рецидива. Нужно, чтобы он провел на неделе со вторника до четверга пару высокоинтенсивных тренировок".

    Вне игры также Фалькао, но это мы уже знали. А все остальные в порядке", - сказал Хиддинк.

    Источник: ФК «Челси»

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    16.01.2016 12:01
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