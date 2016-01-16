Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Малафеев: «Кокорин может стать Дзюбе не конкурентом, а партнером»

    Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал возможный переход в состав сине-бело-голубых нападающего Александра Кокорина из «Динамо».

    «Самый обсуждаемый из тех отечественных игроков, кто может оказаться в «Зените», - это, конечно, Александр Кокорин. Кто-то считает, что ему нужно ехать в Европу. Но там сейчас отнюдь не все хотят видеть в своих рядах россиян. Поэтому, мне кажется, если Кокорин куда-то и уйдет из «Динамо», то в клуб нашей Премьер-лиги. В Санкт-Петербурге, кстати, он вполне может оказаться не конкурентом Артема Дзюбы, а его партнером на поле, поскольку способен действовать не только на острие атаки, но и с краю или играть на позиции оттянутого форварда», - сказал Малафеев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.01.2016 11:12
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11