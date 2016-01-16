Малафеев: «Не исключаю, что с приходом Жиркова «Зенит» может поменять схему игры»

Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев считает, что с приходом полузащитника Юрия Жиркова его команда может поменять схему игры. На днях должно быть объявлено о трансфере футболиста из московского "Динамо".

«На дворе зима, а, значит, всех в первую очередь интересуют трансферы. В "Зенит", судя по всему, вот-вот перейдет Юрий Жирков. Почему опять россиянин? С одной стороны – это все еще последствия нового лимита, который в начале сезона застал врасплох главного тренера команды Андре Виллаш-Боаша. С другой – пока не восстановился после операции Игорь Смольников. Но есть и другие причины. Первая – усиление конкуренции, вторая – кто-то из защитников, возможно, уже договорился о переходе летом в другой клуб. Третья – любой команде нужно обновление. А Юра Жирков давно зарекомендовал себя. Я, конечно, слышал мнение: 32 года – многовато для новичка "Зенита". Но тут все зависит от человека и его индивидуальных особенностей. Некоторые уже в 30 лет не могут показывать игры должного качества, а некоторые и в 35 – 36 стабильно приносят пользу. Понятно, что Юра – не молодой-свежий футболист на перспективу. Но я не исключаю, что с его приходом "Зенит" даже может поменять схему игры. Могу поделиться и личным мнением о Жиркове, с которым мы знакомы, в том числе по сборной. Он – адекватный, компанейский и понятный человек без каких-то выкрутасов», - сказал Малафеев.