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    «Ювентус» рассмотрит предложение «Реала» по Погба, если оно превысит 150 миллионов

    "Ювентус" готов в зимнее трансферное окно рассмотреть предложение "Реала" по переходу полузащитника Поля Погба, если оно превысит 150 миллионов евро. Сообщается, что туринцы хотят сохранить француза в команде до лета, чтобы побороться за "скудетто" и как можно дальше пройти в Лиге чемпионов, где им предстоит играть с "Баварией", однако могут отпустить игрока за данную сумму.

    Напомним, в переходе Погба заинтересован главный тренер "Реала" Зинедин Зидан. Команда из Мадрида не сможет дозаявлять новых игроков в течение двух трансферных окон, начиная с лета 2016 года.

    Источник: AS

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    16.01.2016 09:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22

      Igreks 16 января 2016, 12:53

      раздайте лучше бедным людям, чем за это бревно такую сумму платить. Финтьор он отличный, но как футболист за которого такие деньжища это перебор. К слову Дибала в разы сильнее Погба. ( P.S. - практически всегда смотрю игры Юве и знаю о чем говорю )

      -1
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 > Igreks 17 января 2016, 05:31

      глупым не выгляди сейчас.где погба где дибала? ерунду просто мелешь. то что исполняет поль на поле,паулу даже не снилось,только из за того что это игроки разных амплуа и что от них аллеанаторре требует совершенно разное. Поль монстр своей позиции,равных ему на планете земля нет,ни туре,ни кросс, ни швайни рядом не стояли.Дибала делает абсолютно другую работу.Посмотри еще раз Юве,постарайся понять что и от кого требует Аллегри,потом напишешь,а так просто выглядишь сейчас ты,очень тупым человеком. Помолчи лучше.

      1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 16 января 2016, 11:56

      Не хило разводят, молодцы ЮВЕ

      2
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