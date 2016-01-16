«Ювентус» рассмотрит предложение «Реала» по Погба, если оно превысит 150 миллионов

"Ювентус" готов в зимнее трансферное окно рассмотреть предложение "Реала" по переходу полузащитника Поля Погба, если оно превысит 150 миллионов евро. Сообщается, что туринцы хотят сохранить француза в команде до лета, чтобы побороться за "скудетто" и как можно дальше пройти в Лиге чемпионов, где им предстоит играть с "Баварией", однако могут отпустить игрока за данную сумму.

Напомним, в переходе Погба заинтересован главный тренер "Реала" Зинедин Зидан. Команда из Мадрида не сможет дозаявлять новых игроков в течение двух трансферных окон, начиная с лета 2016 года.