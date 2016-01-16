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    Летом Погба хотел бы перейти в «Барселону»

    Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба летом собирается покинуть итальянскую команду. Мино Райола, агент футболиста, работает над его трансфером.

    Сам игрок высказал пожелание перейти в "Барселону", где смог бы играть с нападающим Лионелем Месси и полузащитником Андресом Иньестой, которых больше всего ценит в каталонской команде.

    «Я хотел бы играть вместе с тобой в «Барселоне», - сказал Погба в адрес Месси в Цюрихе на церемонии награждения ФИФА по итогам 2015 года.

    Источник: Mundodeportivo

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    16.01.2016 09:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24

      kolley 16 января 2016, 14:30

      смысла нет Погбе в барсу переходить.

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 16 января 2016, 12:11

      Да, такой бы игрок Барсе был бы в огромный плюс. Ждем мастерства агентов Барсы

      0
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      Рейтинг: +65

      DenMih 16 января 2016, 11:02

      это будет круто.

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