Летом Погба хотел бы перейти в «Барселону»

Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба летом собирается покинуть итальянскую команду. Мино Райола, агент футболиста, работает над его трансфером.

Сам игрок высказал пожелание перейти в "Барселону", где смог бы играть с нападающим Лионелем Месси и полузащитником Андресом Иньестой, которых больше всего ценит в каталонской команде.

«Я хотел бы играть вместе с тобой в «Барселоне», - сказал Погба в адрес Месси в Цюрихе на церемонии награждения ФИФА по итогам 2015 года.