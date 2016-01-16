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    «Реал» близок к покупке 18-летнего уругвайца за 15 миллионов

    Мадридский "Реал" близок к заключению контракта с 18-летним полузащитником "Бока Хуниорс" Родриго Бентакуром. Сообщается, что в услугах уругвайца заинтересован также туринский "Ювентус", который пытался ранее приобрести футболиста, видя в нем замену Карлосу Тевесу.

    Если сделка состоится, «Реал» собирается оставить Бентанкура в аренде в «Боке» до лета 2017 года.

    Напомним, из-за запрета ФИФА «королевский клуб» не сможет дозаявлять новых игроков в течение двух трансферных окон, начиная с лета 2016 года.

    Источник: AS

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    16.01.2016 08:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +118

      Лыков 16 января 2016, 14:37

      Ерохина бы им...

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      brendgik 16 января 2016, 11:28

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      sir_Alex 16 января 2016, 09:28

      У богатых свои причуды.

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