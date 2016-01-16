«Реал» близок к покупке 18-летнего уругвайца за 15 миллионов

Мадридский "Реал" близок к заключению контракта с 18-летним полузащитником "Бока Хуниорс" Родриго Бентакуром. Сообщается, что в услугах уругвайца заинтересован также туринский "Ювентус", который пытался ранее приобрести футболиста, видя в нем замену Карлосу Тевесу.

Если сделка состоится, «Реал» собирается оставить Бентанкура в аренде в «Боке» до лета 2017 года.

Напомним, из-за запрета ФИФА «королевский клуб» не сможет дозаявлять новых игроков в течение двух трансферных окон, начиная с лета 2016 года.