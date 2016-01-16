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    Бубнов: «Возвратив Денисова, Мутко помог себе»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о возвращении полузащитника Игоря Денисова в основной состав «Динамо».

    «В зарубежном чемпионате генеральный директор послал бы с такими просьбами. Там частный клуб и государство не имеет права вмешиваться, только если законы там нарушают. Виталий Мутко сделал все, чтобы не было Толстых, чтобы самому стать президентом. А что, Толстых не надо было помогать, которого Мутко и поставил? Ты поставил – ты и помогай, а не подставляй! И Мутко помогает не игрокам, а самому себе – потому что если сборная провалится на Евро, с него первого и спросят! Что за дела такие – он в клубы звонит?! Он совмещает посты, давит на клубы… В Европе такое невозможно по определению, а у нас что хотят, то и воротят. Почему Сысоев не сказал Мутко, что сам разберется с Денисовым?», - сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    16.01.2016 08:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 16 января 2016, 11:42

      Не в защиту Мутко скажу. Но что за дурь равняться на Европу, на другие страны! И, вообще, стараться быть на кого-то похожими.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +65

      DenMih 16 января 2016, 11:08

      очкует Мутко

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