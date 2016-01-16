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    Шмаров: «Мельгарехо? Мовсисян тоже прилично играл в «Краснодаре»

    Экс-форвард "Спартака" Валерий Шмаров выразил сомнения в целесообразности приобретения красно-белыми полузащитника «Кубани» Лоренцо Мельгарехо.

    "Спартак" всегда брал хороших футболистов. Но почему-то не все раскрываются на сто процентов, не показывают свой максимум.

    Мовсисян тоже прилично играл в "Краснодаре", однако в "Спартаке" не прижился. То же самое может с любым произойти, в том числе и с Мельгарехо. Как он в коллектив вольется, подойдет или не подойдет. Есть очень много нюансов. Очень важны и человеческие качества. Дай бог, чтобы у него все получилось, если перейдет в "Спартак".

    "Кубань" располагается внизу турнирной таблицы. Мельгарехо – хороший исполнитель, там он лидер и может себе что-то позволить. А "Спартак" на что-то претендует в чемпионате, здесь выше конкуренция. Справится ли он? Тоже вопрос. И усиливаться футболистом из нижней части таблицы – это как-то...», - отметил Шмаров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.01.2016 07:19
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