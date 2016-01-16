Фернандиньо и Мангала пропустят игру с «Кристал Пэлас»

Полузащитник Фернандиньо и защитник Эльяким Мангала не примут участие в субботнем поединке 22-го тура АПЛ «Манчестер Сити» с «Кристал Пэлас». Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер «горожан» Мануэль Пеллегрини.

Есть надежда на то, что, по крайней мере, один из игроков вернется в строй на следующей неделе, когда «Манчестер Сити» отправится в гости к «Вест Хэм Юнайтед». Наставник «Сити» сообщил журналистам, что список травмированных игроков не изменился со среды, когда его команда встречалась на своем стадионе с «Эвертоном», и отметил выступление Келечи Ихеначо в последнем матче с «Кристал Пэласом» в рамках Премьер-лиги.

«Те же игроки остаются в лазарете. Мы будем бороться за победу без Фернадиньо, Мангала, Бони, Компани, Насри и Патрика Робертса. Возможно, что один или два игрока вернутся в строй на следующей неделе.

Келечи в списке игроков на завтрашний матч, решим завтра, выступит ли он в основе. Это молодой нападающий, который ежедневно занимается с главной командой. Когда у молодежи есть возможность выступать со старшими товарищами, она должны использовать все шансы, и Ихеначо поступал именно так.

Важно, чтобы он продолжал учиться у ключевых футболистов нашей команды. Я считаю его перспективным игроком для будущего «Манчестер Сити», - сказал Пеллегрини.