«Зенит» хочет пригласить Раньери на пост главного тренера

Наставник «Лестера» Клаудио Раньери входит в сферу интересов «Зенита». Руководство петербургского клуба хочет видеть итальянца на посту главного тренера, сообщает Life78.

«Раньери давно находится в сфере интересов «Зенита». Сейчас заполучить его будет сложно, но это один из главных кандидатов на место Виллаш-Боаша», – заявил знакомый с ситуацией источник.

Как уже известно, Виллаш-Боаш покинет свой пост по завершении текущего сезона. Вероятно, португальский специалист возглавит свой бывший клуб «Порту».

Отметим, что «Лестер» стал настоящим открытием этого сезона в АПЛ: после 21-го тура он делит с «Арсеналом» первую строчку в таблице. Раньери связан контрактом с «лисами» до середины 2018-го года.