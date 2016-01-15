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    «Зенит» хочет пригласить Раньери на пост главного тренера

    Наставник «Лестера» Клаудио Раньери входит в сферу интересов «Зенита». Руководство петербургского клуба хочет видеть итальянца на посту главного тренера, сообщает Life78.

    «Раньери давно находится в сфере интересов «Зенита». Сейчас заполучить его будет сложно, но это один из главных кандидатов на место Виллаш-Боаша», – заявил знакомый с ситуацией источник.

    Как уже известно, Виллаш-Боаш покинет свой пост по завершении текущего сезона. Вероятно, португальский специалист возглавит свой бывший клуб «Порту».

    Отметим, что «Лестер» стал настоящим открытием этого сезона в АПЛ: после 21-го тура он делит с «Арсеналом» первую строчку в таблице. Раньери связан контрактом с «лисами» до середины 2018-го года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.01.2016 23:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 16 января 2016, 09:10

      переход в зенит, это крест на карьере Раньери...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      Hiddink95 16 января 2016, 00:15

      чтоб зенитовцы пиццами объедались? Ну уж нет. Игроков российских клубов сложно стимулировать одной лишь пиццей.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +120

      KuPe4iK 16 января 2016, 00:13

      БЫЛО БЫ НЕ ПЛОХО)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      DEN_i_SKA 15 января 2016, 23:50

      Щаззззззз

      -1
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