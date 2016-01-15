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    Юрченко: «Мои слова были просто неправильно истолкованы»

    Вратарь "Уфы" Давид Юрченко извинился за сказанные сегодня слова перед болельщиками и руководством клуба. По заявлению игрока, во время интервью произошло недопонимание между ним и корреспондентом, что и привело к искажению смысла его слов. Напомним, голкипер выразил мнение, что клуб не стремится сохранить ни его в своем составе, ни прописку в Премьер-лиге.

    "Хочу принести свои извинения руководству и болельщикам ФК "Уфа" за отдельные высказывания. Изначально я вкладывал иной смысл в свои слова, которые в результате недопонимания между мной и корреспондентом прозвучали достаточно резко. На данный момент соглашения с руководством "Уфы" о продлении контракта у меня действительно нет, а все остальные вопросы, касающиеся стратегии развития "Уфы", необходимо адресовать исключительно руководству клуба", – сказал Юрченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.01.2016 22:09
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