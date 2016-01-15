Переход Жиркова в «Зенит» может быть отложен до лета

Вопрос о переходе защитника «Динамо» Юрия Жиркова в «Зенит» может отложиться до лета. Питерский клуб предпринимает попытки приобрести игрока второе транферное окно подряд, однако сторонам пока так и не удается достичь договоренности.

При этом, переход Жиркова в стан сине-бело-голубых этой зимой по-прежнему возможен. В случае, если клубы так и не придут к согласию, летом игрок переберется в Санкт-Петербург в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне Жирков провел в РФПЛ 16 поединков, записав на свой счет две голевые передачи.