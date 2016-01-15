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    Переход Жиркова в «Зенит» может быть отложен до лета

    Вопрос о переходе защитника «Динамо» Юрия Жиркова в «Зенит» может отложиться до лета. Питерский клуб предпринимает попытки приобрести игрока второе транферное окно подряд, однако сторонам пока так и не удается достичь договоренности.

    При этом, переход Жиркова в стан сине-бело-голубых этой зимой по-прежнему возможен. В случае, если клубы так и не придут к согласию, летом игрок переберется в Санкт-Петербург в статусе свободного агента.

    В нынешнем сезоне Жирков провел в РФПЛ 16 поединков, записав на свой счет две голевые передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2016 21:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 15 января 2016, 23:42

      До лета 18-го года. Жирков самый необходимый трансфер Зенита. Еще Аршавина вернуть, Кержакова, Зырянова, Семшова, Семака и на раму Малафеева

      0
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 15 января 2016, 23:13

      И решил Зенит , с антиквариатом пока отложить, до лето!!!

      0
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      Рейтинг: +407

      18JG 15 января 2016, 22:23

      Может, он и вовсе не состоится?.. Я на это больше всего надеюсь.

      2
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > 18JG 15 января 2016, 22:40

      Согласен,видимо в штабе тоже решили подумать над этим.

      1
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      Рейтинг: +407

      18JG > 15 января 2016, 23:54

      Тебя дурака в детстве похоже постоянно роняли.

      -1
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      Рейтинг: +407

      18JG > narkozanos 15 января 2016, 23:55

      Они ни о чем не думают. Брать Жиркова, которому 32 и Гуарина, которому 29 - это "мощно"!

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