Драгун: «Мне есть куда расти, поэтому рад, что буду составлять конкуренцию таким серьезным игрокам»

Новичок "Динамо" Станислав Драгун поделился первыми эмоциями от пребывания в московском клубе, а также рассказал, какие цели ставит перед собой и командой.

«Много некоторых маленьких нюансов, ты понимаешь, что попал в московское "Динамо". Лучше организация, чем в предыдущих командах, все доброжелательные ребята. Пока много нового, подстраиваюсь, разузнаю все. Первое впечатление – положительное. Надеюсь, что так будет и дальше.

Мне есть еще куда расти, есть чему учиться, поэтому я только рад, что такие серьезные партнеры, игроки конкурируют со мной. Российский чемпионат достаточно серьезного уровня, и в нем приятно играть. Я в корне не согласен с теми, кто считает его несколько слабым.

Чего хочу в новом клубе? Цели, наверное, командные надо ставить, а не личные, поэтому я хочу, чтобы "Динамо" побеждало в каждой игре и поднималось как можно выше в турнирной таблице – тогда у всех все будет отлично», – сказал Драгун.

Напомним, что игрок перебрался в "Динамо" на правах свободного агента из "Крыльев Советов". Его контракт с самарским клубом истек в конце прошлого года.