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    Драгун: «Мне есть куда расти, поэтому рад, что буду составлять конкуренцию таким серьезным игрокам»

    Новичок "Динамо" Станислав Драгун поделился первыми эмоциями от пребывания в московском клубе, а также рассказал, какие цели ставит перед собой и командой.

    «Много некоторых маленьких нюансов, ты понимаешь, что попал в московское "Динамо". Лучше организация, чем в предыдущих командах, все доброжелательные ребята. Пока много нового, подстраиваюсь, разузнаю все. Первое впечатление – положительное. Надеюсь, что так будет и дальше.

    Мне есть еще куда расти, есть чему учиться, поэтому я только рад, что такие серьезные партнеры, игроки конкурируют со мной. Российский чемпионат достаточно серьезного уровня, и в нем приятно играть. Я в корне не согласен с теми, кто считает его несколько слабым.

    Чего хочу в новом клубе? Цели, наверное, командные надо ставить, а не личные, поэтому я хочу, чтобы "Динамо" побеждало в каждой игре и поднималось как можно выше в турнирной таблице – тогда у всех все будет отлично», – сказал Драгун.

    Напомним, что игрок перебрался в "Динамо" на правах свободного агента из "Крыльев Советов". Его контракт с самарским клубом истек в конце прошлого года.

    Источник: ФК «Динамо»

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    15.01.2016 20:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +407

      Федырыч 15 января 2016, 21:19

      Наивный мальчик. Еще толком не понял куда вляпался.

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