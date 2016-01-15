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    Рыжиков: «Постараемся порадовать своих болельщиков весной»

    Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков, который сегодня вместе со всей командой проходил медицинский осмотр после выхода из отпуска, рассказал о том, как провел отдых, и о своих ожиданиях от предстоящих сборов.

    «Отлично отдохнули, ездили с семьей в Тайланд. Набрались сил, лишних килограмм, соскучился по ребятам, настроение отличное.

    Думаю, сейчас хорошо поработаем на сборах, и в весенней части сезона постараемся порадовать болельщиков. Но сейчас пока о предстоящих матчах стараемся не думать, нужно, прежде всего, набрать физические кондиции, наиграть связи», – отметил Рыжиков.

    Напомним, завтра казанцы отправятся на свой первый зимний сбор, который пройдет в Португалии.

    Источник: ФК «Рубин»

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    15.01.2016 19:57
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