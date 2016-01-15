Генеральный директор «Уфы»: «Клуб не в состоянии платить Юрченко столько, сколько он хочет»

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов дал окончательно понять, что клубу не удалось договориться о продлении контракта с голкипером Давидом Юрченко. Причиной, по его словам, стали слишком большие требования игрока по зарплате. Напомним, на днях появилась информация, что к Юрченко проявляет интерес "Анжи".

"Я ему уже год предлагаю новый контракт. Но ту зарплату, которую он хочет, мы просто не можем ему предложить. Все понятно уже давно… Если парень хочет получать гораздо больше, я не против. Это его право. Но возможностей таких у нас нет. Клуб сделал все возможное в данной ситуации. Не готов обсуждать конкретные цифры. Не договорились, значит, не договорились.

На какой срок готовы были продлить с ним контракт? На три-четыре года. Для нас это проблема. Юрченко очень хороший футболист. Я буду рад, если он будет дальше прогрессировать", – сказал Газизов.