Думбия может перебраться в «Сандерленд»

Нападающий "Ромы" Сейду Думбия попал в сферу интересов "Сандерленда". Ивуариец, не проходящий в основной состав "волков", провел осеннюю часть сезона в аренде в ЦСКА, игроком которого он являлся до переезда на Апеннины. Также форвард ранее входил в сферу интересов другого клуба АПЛ – "Суонси".

Отметим, что накануне "черными котами" было объявлено о переходе из "Трабзонспора" нападающего Даме Н'Дойе, который ранее выступал за "Локомотив".

В нынешнем сезоне Думбия провел в составе ЦСКА 13 поединков в Премьер-лиге, отметившись пятью забитыми мячами и четырьми результативными передачами.