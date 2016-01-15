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    Думбия может перебраться в «Сандерленд»

    Нападающий "Ромы" Сейду Думбия попал в сферу интересов "Сандерленда". Ивуариец, не проходящий в основной состав "волков", провел осеннюю часть сезона в аренде в ЦСКА, игроком которого он являлся до переезда на Апеннины. Также форвард ранее входил в сферу интересов другого клуба АПЛ – "Суонси".

    Отметим, что накануне "черными котами" было объявлено о переходе из "Трабзонспора" нападающего Даме Н'Дойе, который ранее выступал за "Локомотив".

    В нынешнем сезоне Думбия провел в составе ЦСКА 13 поединков в Премьер-лиге, отметившись пятью забитыми мячами и четырьми результативными передачами.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    15.01.2016 19:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +407

      Федырыч 15 января 2016, 21:33

      Волки, коты, гинеры, а в итоге Сандерленд.

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