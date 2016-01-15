Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лебедев: «Даже с усилением «Ростов» не сможет биться наравне с грандами нашего чемпионата»

    Заместитель председателя Государственной Думы и член исполкома РФС Игорь Лебедев рассказал о своих ожиданиях от выступления «Ростова» во второй половине чемпионата России.

    «Сейчас «Ростов» пытается усилить состав, насколько это позволяют финансовые возможности. Команда неожиданно неплохо провела первую часть чемпионата. На 98 процентов это заслуга Курбана Бердыева. Удержаться на лидирующих позициях «Ростову» будет сложно. Даже с тем усилением, которое они сейчас пытаются провести, состав не сможет биться наравне с грандами нашего чемпионата.

    Но побороться за крайнюю путевку в еврозону команда может. «Ростов» способен преподнести еще немало сюрпризов на протяжении второго круга. Однако по итогам чемпионата команда Курбана Бердыева, как мне кажется, не сможет оказаться выше пятого места», - отметил Лебедев.

    Напомним, после 18 туров чемпионата России «Ростов» занимает вторую строчку в турнирной таблице и имеет в своем активе 34 очка.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2016 18:45
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 16 января 2016, 16:48

      нести ахинею от папы научился ?
      неужели новый клоун в политике ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      Федырыч 15 января 2016, 21:31

      Бердыев и есть тот самый гранд с которым трудно будет другим командам. Лебедев не прав.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      edubokom 15 января 2016, 19:29

      А мне кажется, что Ростову по силам большее, чем пятое место.Опытный тренер правильно использует довольно качественных игроков. Плюс стабильное финансовое положение. Удачи Ростову.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 15 января 2016, 19:05

      Слушать этого жида пархатого,себя не уважать.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      andrey16351 > Тяп-Ляп. 15 января 2016, 20:47

      Прошло уже почти 2/3 чемпионата,а они всё ещё на втором месте!!!И что то "гранды" нашего чемпа особо их не тревожат!!!Эксперт херов!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      andrey16351 > Тяп-Ляп. 15 января 2016, 20:48

      Сори..хотел просто написать,получилось что тебе!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11