Лебедев: «Даже с усилением «Ростов» не сможет биться наравне с грандами нашего чемпионата»

Заместитель председателя Государственной Думы и член исполкома РФС Игорь Лебедев рассказал о своих ожиданиях от выступления «Ростова» во второй половине чемпионата России.

«Сейчас «Ростов» пытается усилить состав, насколько это позволяют финансовые возможности. Команда неожиданно неплохо провела первую часть чемпионата. На 98 процентов это заслуга Курбана Бердыева. Удержаться на лидирующих позициях «Ростову» будет сложно. Даже с тем усилением, которое они сейчас пытаются провести, состав не сможет биться наравне с грандами нашего чемпионата.

Но побороться за крайнюю путевку в еврозону команда может. «Ростов» способен преподнести еще немало сюрпризов на протяжении второго круга. Однако по итогам чемпионата команда Курбана Бердыева, как мне кажется, не сможет оказаться выше пятого места», - отметил Лебедев.

Напомним, после 18 туров чемпионата России «Ростов» занимает вторую строчку в турнирной таблице и имеет в своем активе 34 очка.