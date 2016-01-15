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    Павлюченко присоединился к «Кубани» на сборе в Кипре

    Нападающий «Кубани» Роман Павлюченко присоединился к команде на первом зимнем тренировочном сборе в Кипре. Об этом сообщил главный тренер краснодарцев Сергей Ташуев.

    «Павлюченко не дает вам покоя. Успокойтесь, все нормально. Он прибыл на сбор. У нас есть определенная программа. Будет ей следовать.

    Ухудшились ли у нас с ним отношения? Да чего вы накручиваете? Я позвонил ему вчера: "Рома, давай, быстро на работу"! Он собрал вещи и приехал. Буквально два слова! Все нормально. Понимание есть. Не я же ему деньги плачу или не плачу. Футбольная команда – это как семья. Здесь все бывает», - сказал Ташуев.

    Напомним, ранее в прессе была информация о том, что Павлюченко собирается бойкотировать тренировки с командой до той поры, пока перед ним не будут погашены задолженности по зарплате.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2016 18:26
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