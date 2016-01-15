«Динамо» договорилось о трансфере ван Эйдена

Московское "Динамо" достигло договоренности с голландским клубом НЕК Неймеген о трансфере защитника Ренса ван Эйдена. Футболист уже прибыл в Москву для прохождения медицинского обследования, после которого он должен подписать контракт с бело-голубыми. Помимо этого отмечается, что защитник "Факела" Виталий Шахов, к которому москвичи также проявляли интерес, присоединился к команде на тренировочном сборе в Португалии.

Ван Эйден – воспитанник школы ПСВ Эйндховен. 27-летний оборонец является капитаном своей нынешней команды и играет на позиции центрального защитника. В текущем сезоне голландец принял участие в 20 матчах за НЕК и отметился одной голевой передачей.