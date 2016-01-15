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    «Динамо» договорилось о трансфере ван Эйдена

    Московское "Динамо" достигло договоренности с голландским клубом НЕК Неймеген о трансфере защитника Ренса ван Эйдена. Футболист уже прибыл в Москву для прохождения медицинского обследования, после которого он должен подписать контракт с бело-голубыми. Помимо этого отмечается, что защитник "Факела" Виталий Шахов, к которому москвичи также проявляли интерес, присоединился к команде на тренировочном сборе в Португалии.

    Ван Эйден – воспитанник школы ПСВ Эйндховен. 27-летний оборонец является капитаном своей нынешней команды и играет на позиции центрального защитника. В текущем сезоне голландец принял участие в 20 матчах за НЕК и отметился одной голевой передачей.

    Источник: Twitter

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    15.01.2016 18:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +407

      Федырыч 15 января 2016, 21:28

      ...где деньги, Зин?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      proеzd2 15 января 2016, 20:45

      отличная работа .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      Любер 15 января 2016, 18:18

      А как же запрет на регистрацию новичков?

      0
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      ...
      Рейтинг: -66

      prosport69 > Любер 15 января 2016, 18:24

      у "Динамо" его нет уже)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +81

      Любер > prosport69 15 января 2016, 18:40

      Уладили, и слава Богу.

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