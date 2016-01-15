Глушаков: «На сборах буду бегать в группе с теми, кто показал неудачные тесты, пусть пробуют меня догнать!»

И чего? Пробежал лучше всех и хочешь обгонят тех, кто пробежал слабо? Ну красавчик.. Чемпион..
Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков на командном медицинском обследовании перед началом первого зимнего тренировочного сбора показал лучший результат среди всех игроков команды на тестировании на беговой дорожке и рассказал о том, как готовился к возобновлению тренировок во время своего отпуска.
«Как и всем ребятам, мне дали специальную программу тренировок для отпуска. Выполнил ее — и результат налицо! Уже попросил врачей, чтобы мне дали список тех, кто показал неудачные тесты. Буду на сборах бежать с этими футболистами в группе: пусть попробуют меня догнать!», - сказал Глушаков.