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    Девич: «Хочу повторить последние пару месяцев в «Рубине», которые были удачными»

    Нападающий «Рубина» Марко Девич рассказал о своих планах на предстоящий год.

    - Для вас это особенный сезон? Приближается Евро...

    - Согласен. Говорят, что каждый следующий год самый важный. Но этот сезон я выделю. У меня есть и желание и мотивация. Я не опускаю руки. Жду. Хочу повторить последние пару месяцев в «Рубине», которые были удачными. И да, Евро — это отличная мотивация для любого игрока.

    - Вы знаете, что за вами следят?

    - По любому. Пусть где-то говорят, что и не следят, но это неправда. РФПЛ считается очень сильным чемпионатом в Европе, так что следят.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.01.2016 16:15
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