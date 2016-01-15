Девич: «Хочу повторить последние пару месяцев в «Рубине», которые были удачными»

Нападающий «Рубина» Марко Девич рассказал о своих планах на предстоящий год.

- Для вас это особенный сезон? Приближается Евро...

- Согласен. Говорят, что каждый следующий год самый важный. Но этот сезон я выделю. У меня есть и желание и мотивация. Я не опускаю руки. Жду. Хочу повторить последние пару месяцев в «Рубине», которые были удачными. И да, Евро — это отличная мотивация для любого игрока.

- Вы знаете, что за вами следят?

- По любому. Пусть где-то говорят, что и не следят, но это неправда. РФПЛ считается очень сильным чемпионатом в Европе, так что следят.