Марио Фернандес: «Вся работа ЦСКА на сборах сводится к задаче выиграть чемпионат»

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес рассказал о том, что команда ставит перед собой задачу выиграть чемпионат России.

«Мы отлично стартовали, показывали хороший футбол, но затем начали терять качество игры. Последние матчи не удались, много очков потеряли. Затем наступил перерыв, теперь мы с нуля начинаем подготовку. Надо набрать наилучшие кондиции для того, чтобы провести вторую часть без потерь и добиться главной цели — выиграть чемпионат. Вся работа здесь сводится к задаче выиграть «золото», - сказал Фернандес.

Напомним, после 18 туров ЦСКА занимает первую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги и имеет в своем активе 37 очков.