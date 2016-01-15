Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Марио Фернандес: «Вся работа ЦСКА на сборах сводится к задаче выиграть чемпионат»

    Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес рассказал о том, что команда ставит перед собой задачу выиграть чемпионат России.

    «Мы отлично стартовали, показывали хороший футбол, но затем начали терять качество игры. Последние матчи не удались, много очков потеряли. Затем наступил перерыв, теперь мы с нуля начинаем подготовку. Надо набрать наилучшие кондиции для того, чтобы провести вторую часть без потерь и добиться главной цели — выиграть чемпионат. Вся работа здесь сводится к задаче выиграть «золото», - сказал Фернандес.

    Напомним, после 18 туров ЦСКА занимает первую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги и имеет в своем активе 37 очков.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2016 15:58
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +186

      mnb 95 15 января 2016, 20:47

      Всё возможно! Главное на расслабляться! Надо верить!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 15 января 2016, 19:54

      В позапрошлом сезоне у команды был лидер-Вагнер Лав,в прошлом сезоне-Думбия! А сейчас таких лидеров нет,а одними кондициями чемпионат не выиграешь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 15 января 2016, 17:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не только на сборах, но и в кабинетах судейского департамента, КДК...

      -7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11